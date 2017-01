A brincadeira chega ao Dolce Vita Ovar pelas mãos do Traquinas

Atelier e Guarda de Crianças volta em força

Ovar, 19 de janeiro de 2017 - O Dolce Vita Ovar começa o novo ano em grande força com os ateliês do Espaço Traquinas. Esta ação faz parte do programa de Ateliês e Guarda de Crianças, uma iniciativa que permite às famílias, deixar as suas crianças de forma segura e educativa nas atividades do Traquinas, enquanto visitam o Centro Comercial.

O mês de Janeiro vai ter ateliês muito divertidos. Nos dias 21 e 22 de janeiro, o Espaço Traquinas vai receber um Ateliê de produção de fantoches, recorrendo a tecidos e matérias-primas do quotidiano. Para terminar o mês, os mais pequenos vão poder explorar uma arte tradicional japonesa durante a atividade "Origamis Mágicos" nos dias 28 e 29 de janeiro.

O mês de Fevereiro vai ser dedicado ao Amor, por ser o mês do Dia dos Namorados e porque vai deixar os mais pequenos apaixonados pelas atividades do Espaço Traquinas. Desde criar "Postais de S. Valentim", fazer "Lolipops" personalizados, criar "Mensagens Secretas" em molas de roupa que apenas se tornam legíveis quando a mola é aberta e fazer "Desenhos com Corações", em Fevereiro, as crianças poderão dar asas à imaginação em homenagem ao mês do Amor.

Com Março chega a Primavera e para embelezar esta estação do ano, o Traquinas traz-nos atividades que recriam vários elementos da natureza. Nos dias 4 e 5, decorre "Flores de Papel" feitas a partir de cartolinas, em 11 e 12 de março "Arco-íris de lã, nos dias 18 e 19 de março "Frutinhas Coloridas" feitas a partir de pratos de plástico. E para encerrar o primeiro trimestre de atividade, o fim-de-semana de 25 e 26 de março, vai ser dedicado à elaboração de desenhos sobre a Primavera em "Pinta a Primavera".

Programação do espaço Traquinas:

Ateliers de Fantoches , 21 e 22 de janeiro

, 21 e 22 de janeiro Origamis Mágicos , 28 e 29 de janeiro

, 28 e 29 de janeiro Postais de São Valentim , 4 e 5 de fevereiro

, 4 e 5 de fevereiro Lolipop Coração , 11 e 12 de fevereiro

, 11 e 12 de fevereiro Mensagens Secretas , 18 e 19 de fevereiro

, 18 e 19 de fevereiro Desenhos com Corações , 25 e 26 de fevereiro

, 25 e 26 de fevereiro Flores de Papel , 4 e 5 de março

, 4 e 5 de março Arco-íris de lã , 11 e 12 de março

, 11 e 12 de março Frutinhas Coloridas , 18 e 19 de março

, 18 e 19 de março Pinta a Primavera, 25 e 26 de março.

Ricardo Brasil

Sobre o Dolce Vita Ovar

O Dolce Vita Ovar, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA MANAGEMENT, foi inaugurado em abril de 2007 e disponibiliza cerca de 65 lojas, numa área de 20 mil metros quadrados. Integra um hipermercado Continente, uma área de restauração e uma sala de cinema. Possui um parque de estacionamento gratuito com mais de 1.300 lugares.