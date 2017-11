A XVI Caminhada da Consciência Negra

A XVI Caminhada da Consciência Negra em Sussuarana é parte das atividades que a Comissão Organizadora e Rede Ègbè realizam no bairro, não somente no mês da Consciência Negra, novembro. O ano todo tem atividades: em outubro aconteceu a Noite da Beleza Negra e, dia 26 de novembro, a partir das 8:30hs, a juventude e população em geral se concentram em frente à Mansão do Caminho, na Avenida Ulisses Guimarães, 5000, Sussuarana, de onde partem em percurso que atravessa Sussuarana Velha e Novo Horizonte, chegando ao fim de linha de Sussuarana Nova por volta de 11:30hs onde é feito o encerramento com apresentações e abraço coletivo.

Este evento é um marco na comunidade pois assinala um dia de luta mas também de comemoração, de acordo com os organizadores. É, ainda, o momento em que guerreiros e guerreiras vão às ruas para dizer e mostrar que estão vivos e para dar um salve às Dandaras e aos Zumbis que residem no bairro, bem como para demarcar um território conquistado com muita luta e muita persistência. A caminhada desperta a consciência para a necessidade de luta por direitos e por respeito, fortalece a auto-estima e estimula aos jovens a ocuparem o lugar de direito, a conquistar o poder e a exigirem tratamento igualitário do Estado.

O cortejo é formado por grupos de jovens, estudantes, poetas, capoeiristas, religiosos, músicos, dançarinos e todos e todas que defendem a vida, a paz, a afirmação e o respeito às diferenças, principalmente em defesa da vida de jovens negros, vítimas constantes de todo tipo de preconceito.

Ronald Castro, dançarino do grupo Orô Dance e graduando em Dança na Escola de Dança da UFBA, diz que a caminhada é importante para a formação ideológica da juventude de Sussuarana. "A juventude sofre com problemas sociais, sente a precariedade de atividades governamentais no bairro por falta de visibiliade e oportunidade", aponta. E segue, com as soluções encontradas em grupo pelos próprios jovens: "Os grupos, coletivos e projetos de jovens dinamizadores e produtores culturais conseguem mudar um pouco esta realidade e a caminhada da consciência negre é que desperta a juventude para um ato de resistência. Através da caminhada lutamos com dana, muita música e o melhor de tudo: juntos!"

SERVIÇO

O quê: XVI Caminhada da Consciência Negra em Sussuarana

Quando: 26.11.2017, 08:30 às 11:30hs

Onde: Concentração em frente à Mansão do Caminho, Avenida Ulisses Guimarães, 5000, Sussuarana

Informações: (71) 99219-1777 (Danúbia Santos) ou (71) 98124-6554 (Ronald Castro)

E-mail: comissão.sussuarana@gmail.com

in