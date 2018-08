Grupo Haridady lança o projeto de samba beneficente "Fica a Vontade"

O Grupo Haridady composto pelos integrantes Rafa, Leo, Pety e Luizinho, que fizeram o maior sucesso nas principais plataformas digitais com a música "Vai Me Procurar", onde contaram com a participação da modelo e atriz Bárbara Evans, na gravação do vídeo clipe do grupo de pagode, estão preparando mais uma novidade.



Desta vez os músicos lançam no mês de outubro o projeto "Fica a vontade". Trata-se de uma bela iniciativa que irá reverter à renda dos shows do grupo em doações e arrecadação de alimentos.



O Haridady trás em seu show as músicas do novo álbum intitulado "Pra Gente Eternizar" incluindo o grande sucesso, "Vai Me Procurar" que em seu clipe contou com a participação da modelo e atriz Barbara Evans



Fazendo jus ao nome do novo projeto, a ideia é que o público fique a vontade e escolha se deseja doar 1 kg de alimento não perecível ou o valor de cinco reais.



O evento acontecerá uma vez por mês e a primeira data já foi divulgada, será no dia 07 de outubro na cidade de São Paulo às 14h: 00 no salão do Americano Futebol Clube, que fica na Vila Formosa.



Para acompanhar mais a respeito da carreira dos músicos, basta segui-los no Instagram @grupo.haridady



Crédito das Fotos: RL Assessoria / Divulgação