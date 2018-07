Urbanização Boa Vida abre as portas para os primeiros moradores

Começa o processo de entrega das casas da Urbanização Boa Vida

Os primeiros moradores recebem as chaves das suas casas e começam a residir na Urbanização

Angola, Luanda 17 de Julho de 2018 | O Grupo Boa Vida, grupo empresarial responsável pela construção e gestão da Urbanização Boa Vida deu início a primeira fase do processo de entrega das casas da Urbanização. Nesta primeira fase do processo, que teve início no mês de Junho, começaram a ser entregues as casas do condomínio 2.

A Urbanização Boa Vida é um empreendimento inovador que está actualmente orçamentada em cerca de 500 milhões de dólares americanos. Os 722 mil metros quadrados foram projectados para comportar além dos cinco condomínios fechados e independentes, diversas infra-estruturas sociais, culturais e de lazer. Estas infra-estruturas incluem centro comercial, centro infantil, escola de línguas, escola internacional, ginásio, quadras polidesportivas, centro de escritórios, salão de festas e centro de convenções.

As tipologias das casas oferecidas pela Urbanização Boa Vida englobam dois modelos T3 e um modelo para as tipologias T4 e T5, adequadas aos sonhos dos seus clientes, recebendo nomes de rios de Angola, por isso as denominações Keve, Zambeze, Bengo e Kwanza.

Com a crise económica e financeira que o país atravessa actualmente, surgiram muitas limitações e dificuldades que condicionaram o progresso do projecto Urbanização Boa Vida. Ainda assim, o Grupo Boa Vida com os seus 20 anos de experiência no mercado angolano e mão-de-obra especializada garantiu a evolução do projecto, tendo em conta que, mais do que nunca o país precisa apostar na diversificação da economia. Este sucesso, para o Grupo Boa Vida, serve também para consolidar ainda mais o seu comprometimento, competência e responsabilidade para com os seus clientes, parceiros e para com o país.

No entanto, o progresso na Urbanização Boa Vida vai além do acolhimento dos seus moradores. As 112 lojas que comportam o centro comercial já foram todas vendidas e na Urbanização já está em funcionamento um restaurante, farmácia, salão de beleza e SPA e loja de conveniência, sendo que as outras lojas começarão a operar progressivamente ainda este ano. Todos os produtos e serviços foram pensados a cinco minutos de distância de cada morador e a ideia principal é que os primeiros e futuros moradores vivam o sonho de uma boa vida com vários serviços a sua disposição e ainda assim tenham a possibilidade de dedicar mais tempo as suas famílias.

"O sucesso de qualquer projecto está na qualidade de gestão. É assim que, com esse projecto, procuramos oferecemos um negócio equilibrado na relação qualidade/custo e dedicamos todos os esforços necessários para cumprir com o que nos comprometemos", afirmou o PCA do Grupo Boa Vida, Tomasz Dowbor, sobre a sua avaliação do sucesso alcançado.

O projecto Urbanização Boa Vida é um conceito único do ponto de vista da arquitectura, qualidade e funcionalidade. Um projecto ousado que já dá os primeiros sinais de que foi um bom investimento, tanto para o Grupo Boa Vida como para os seus clientes, mas que se reflete em mais desenvolvimento para o nosso país, Angola.

Sobre o Grupo Boa Vida

O Grupo Boa Vida é um grupo empresarial de direito angolano com mais de vinte (20) anos no mercado nacional, que tem no seu portfólio empreendimentos em diversos sectores mas como principal core business, o ramo imobiliário. O Grupo já construiu sete (7) condomínios residenciais e de escritórios (Vereda das Flores, Real Park, Ville Vermont, Hipicus, Solida Plaza e Infinity I e II), e está actualmente a construir a Urbanização Boa Vida, que uma vez concluída será o complexo de condomínios fechados mais completo do país. No âmbito do processo da diversificação da economia o Grupo tem em carteira, investimentos nas áreas da Agricultura, Pecuária, Hotelaria e Turismo, Comércio Geral, Prestação de Serviços, Saúde, Educação e Mineração. O Grupo Boa Vida com uma força de trabalho de cerca de 4000 colaboradores entre os quais 99% nacionais destaca-se pela sua credibilidade e solidez junto dos seus clientes e parceiros, com uma aposta no investimento com responsabilidade, planeamento, transparência e competência, oferecendo soluções urbanísticas inovadoras.