Empresa brasileira homologa arma como material de emprego militar

A PUMP MILITARY 3.0 RT CBC é a primeira espingarda calibre 12 homologada pelo Exército Brasileiro como Material de Emprego Militar (MEM), conforme publicado na Portaria no 033, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, de maio de 2017.

A certificação MEM é composta por vários critérios e etapas de avaliação, abrangendo rigorosos testes de desempenho e de resistência em condições extremas, previstos em Portarias do Exército Brasileiro. Esta expressiva conquista atesta que o armamento CBC atende plenamente às exigências para emprego nos diversos cenários e ambientes operacionais das complexas operações e missões militares.

No Relatório de Avaliação, estão descritos em detalhes os Requisitos Técnicos Básicos (RTB) e os Requisitos Operacionais Básicos (ROB) para certificação do produto. O processo foi coordenado e realizado pelo CAEx, em sua Sede, na Marambaia-RJ, e contou com a realização de testes por operadores especializados também em oito Organizações Militares de distintas naturezas de emprego e localizadas em diferentes regiões do País, com o objetivo de obter-se opiniões de diversos militares com diferentes necessidades de aplicações do armamento, conforme particularidades de cada região.

A PUMP MILITARY 3.0 RT CBC foi avaliada em condições adversas e em diversos tipos de ambiente operacional, como selva e caatinga, além de ter sido também testada em exercícios de GLO (Garantia da Lei e Ordem). Nos diversos ambientes onde a espingarda foi empregada, constatou-se a manutenção de seu bom funcionamento, integridade física e funcional, não sofrendo depreciação do desempenho pela ação de grandes variações de temperatura e umidade, bem como à exposição de areia, poeira, lama ou terra e aos testes de transposição de curso d'água.

Nos 80 requisitos da avaliação MEM considerados fundamentais para o bom funcionamento operacional da arma, a PUMP MILITARY 3.0 RT CBC obteve nota máxima, com grau de conformidade 10. O critério para estabelecer se o MEM está conforme o requisito é que o grau de conformidade seja maior ou igual a 5.

A importante certificação, obtida com excelência, reforça a posição da CBC como Empresa Estratégica de Defesa, pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças Armadas e Policiais do Brasil, para defesa da Soberania Nacional e fortalecimento da Segurança Pública Brasileira.

Sobre a PUMP MILITARY 3.0 RT CBC

A PUMP MILITARY 3.0 RT foi desenvolvida por meio de um novo projeto de Pesquisa & Desenvolvimento da CBC, com o objetivo de atender ao rigoroso protocolo de testes MEM, que resultou em um equipamento de alta resistência, considerando as condições diárias de uso das Forças Armadas e Policiais no Brasil.

Como características desta nova arma destacamos: Coronha Retrátil de 6 posições, possibilitando o ajuste adequado ao porte de cada usuário, Sistema interno de Amortecimento da coronha que reduz em até 50% o recuo (comparado a outros modelos de espingarda sem este sistema), Câmara de 3", que possibilita a utilização de cartuchos Magnum, Receptáculo em Alumínio de Alta Resistência, que propicia maior leveza à arma,Sistema de Corrediças sobreinjetado à telha para maior rapidez em disparos consecutivos, Botão de Desmuniciamento, não sendo necessário passar o cartucho pela câmara da arma, trazendo maior segurança na operação, Escudo Defletor de calor para proteção das mãos (cano com proteção térmica), Trilhos Picatinny para instalação de dispositivos ópticos, Quebra chamas tipo Breacher no cano e Sistema de Pontaria com alça e massa de mira com regulagem vertical e horizontal. Atualmente disponível com comprimento de cano de 16" ou 19"e em breve também nos tamanhos de 14"e 24".

Com alto desempenho e resistência, a PUMP MILITARY 3.0 RT CBC proporciona portabilidade, adaptação e agilidade em operações especiais.

Mariana Nascimento