TSCB: a monografia de João Mendes Ribeiro e uma nova oficina de Ana Biscaia

Esta semana, a ilustradora Ana Biscaia vai construir um livro de pano gigante com as crianças dos Sábados para a infância. A oficina tem lugar no dia 20 de Maio, entre as 14 e as 17 horas, e destina-se a adultos e crianças a partir dos 6 anos. Na quinta-feira ao final da tarde, o TCSB acolhe a apresentação em Coimbra da monografia "João Mendes Ribeiro 2003-2016".



Inspirada pelo trabalho do artista plástico sueco Claes Oldenburg (autor, entre várias outras obras, da célebre "colher de jardineiro", um dos ícones do Parque de Serralves), Ana Biscaia propõe uma nova oficina nos "Sábados para a infância no TCSB". Desta vez, os participantes vão construir um livro gigante, imaginando-o "como cenário possível de inúmeras aventuras, casa de uma variedade sem fim de personagens". Nas páginas de pano que constituirão este singular objecto irão fixar outros objectos (cosidos, colados, etc.), através dos quais contarão uma (ou várias) história(s).



Como habitualmente, a ilustradora convida os adultos a juntarem-se às crianças no trabalho e promete uma tarde muito bem passada no Teatro da Cerca de São Bernardo. Com a duração de três horas, a realização da oficina está sujeita à inscriçao de um mínimo de 8 e a um máximo de 15 crianças, pelo que se recomenda vivamente a inscrição prévia, através dos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite. A inscrição custa 8 Euros (individual) ou 10 Euros (adulto+criança).



João Mendes Ribeiro 2003-2016

O arquitecto e cenógrafo João Mendes Ribeiro é um dos fundadores d'A Escola da Noite e mantém-se até hoje como colaborador regular e como elemento fundamental para a construção da linguagem artística da companhia. É pois com um prazer especial e com um orgulho não disfarçado que o grupo acolhe no TCSB a apresentação em Coimbra da monografia "João Mendes Ribeiro 2003-2016", recentemente editada pela Uzina Books. O livro aborda de forma pormenorizada 15 trabalhos desenvolvidos pelo arquitecto naquele intervalo de tempo, que "se destacam na sua maioria por se tratarem de excelentes obras de reabilitação e/ou requalificação do edificado e do património". Inclui textos de Ana Tostões, Carlos Quintáns e Antoni Ramón e imagens de "fotógrafos de várias gerações, cada um com um olhar particular sobre a obra do autor", acrescenta o editor José Manuel das Neves, sem deixar de destacar o trabalho gráfico de Gustavo Suarez num "objecto com acabamento premium, revestido em tela, com 240 páginas amplamente ilustradas com fotos de página inteira". A obra integra um caderno de 15 esquissos, um por cada projecto.



A sessão de apresentação em Coimbra terá lugar na quinta-feira, dia 18 de Maio, pelas 18h30, com entrada livre. Contará com as intervenções de Jorge Figueira, José António Bandeirinha, Nuno Grande e a moderação de Maria Milano.



Mais para os mais novos

Ainda a pensar nos mais novos, prossegue ao longo da semana (terça a quinta-feira, sempre às 10h30), a temporada para creches e jardins de infância do novo espectáculo da Catrapum Catrapeia, de Vânia Couto e Sandra Henriques. Estreado no passado Sábado perante uma lotação esgotada, "Um, dois, três... papelinho japonês" continua a maravilhar miúdos e graúdos com a magia da música e do trabalho com origami, numa belíssima viagem ao mundo oriental.



Prestes a chegar ao fim está o projecto "Filosofia para Crianças", dirigido por Celeste Silva, com a colaboração de Joana Santos. No Sábado, 20 de Maio, às 15h00, terá lugar a penúltima sessão da temporada. A "comunidade de investigação filosófica" vem ganhando novos membros desde Dezembro do ano passado e continua aberta a todas as crianças entre os 8 e os 12 anos que a ela se queiram juntar. A participação é gratuita.