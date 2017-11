Cariúcha vai puxar o trio Arco-Íris na Parada LGBT do Rio, neste domingo, (19)

A funkeira Cariúcha irá puxar o trio Arco-Íris na 22ª Parada do Orgulho LGBTI do Rio, em Copacabana, no próximo domingo, 19. Militante gay, a cantora abriu mão do cachê. O evento, que terá ainda a participação de Daniela Mercury, cruzará a Avenida Atlântica e promete reunir milhares de pessoas. Neste ano, a bandeira de todos será "Resistindo à LGBTIfobia, fundamentalismo, todas as formas de opressão e em defesa do Rio".

Além de Daniela Mercury e Cariúcha, outros artistas doaram seu tempo e abriram mão do cachê para estarem na passeata mais colorida do Brasil. A Parada do Orgulho LGBTI Rio terá seis trios com shows de Lorena Simpson, Sara e Nina, Yann, DJ Paulo Pringles, Bloco Exagerados, Candybloco e várias outras atrações. A cantora Leila Maria entoará o Hino da Parada "Bom é Beijar", criada para o evento em 1998. Mais uma vez, a Divina Diva Jane Di Castro abrirá a Parada cantando o Hino Nacional. A bateria da Estação Primeira de Mangueira fará parte da manifestação, levando o brilho da escola para a Avenida Atlântica.

A Parada do Orgulho LGBT Rio, organizada há 22 anos pela ONG Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, leva para as ruas pessoas que lutam por direitos iguais, que combatem a intolerância, o preconceito e o ódio, dando voz àquelas pessoas que por tantos anos viveram à margem da sociedade, mostrando para a sociedade que o mundo está avançando para um lugar que respeita a diversidade e que todos têm o direito de amar quem quiserem. "Ela é considerada o terceiro maior evento da cidade e leva centenas de milhares de pessoas para a mais famosa praia do mundo. A Parada é sinônimo de vanguarda. Foi a primeira do Brasil e desde então cumpre papel importante na luta pela igualdade de direitos para a população LGBTI no país", diz Claudio Nascimento, fundador da Parada do Rio.

A edição de 2017 conta ainda como apoiadores: Articulação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos - ABGLT; Rede GayLatino; Aliança Nacional LGBTI+; Associação Internacional de Turismo LGBT - ILGTA; Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro - ABIH; Rio Convention & Visitors Bureau; JW Marriot Rio; Rede Windsor; Vintepoucos Filmes - Agência Audiovisual; 1STi - Tecnologia e Valor Compartilhado; PrecisaSer - Instituto de Tecnologias Digitais e Sociais. Noss@s Amig@s da Parada: Ilê Oju Omi Arô; GRESEP Mangueira; Bloco Exagerados; Boite Buraco da Lacraia; Viaje com Orgulho - Agência de Turismo LGBT; Festa Kiki.

Rafael Gomes