Haddad aceita convite de AEPET, Clube de Engenharia, Andifes e o Conif para debate"

A AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobras), o Clube de Engenharia, a Andifes (- Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) e o Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) convidam para o debate "Democracia e soberania: Universidade, Ciência e Engenharia para o desenvolvimento brasileiro", com o candidato à presidência da República Fernando Haddad (PT-PCdoB-PROS).

O evento acontece nesta sexta-feira (19), às 11h, no auditório do 25º andar do Clube de Engenharia (Avenida Rio Branco, 124, Rio de Janeiro. A entrada é franca, limitada à capacidade do local (400 pessoas). O evento terá transmissão ao vivo, pelo portal do Clube de Engenharia (http://portalclubedeengenharia.org.br)

Extraído do Boletim Eletrônico da AEPET - Associação dos Engenheiros da Petrobras