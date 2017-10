Vila da Penha recebe 2ª Parada Gay neste domingo

No evento, os participantes poderão fazer testes para detecção do vírus HIV; doar alimentos e brinquedos para a população carente e assistir shows de Lexa e MC Smitch

Neste domingo, será realizada a 2ª Parada da Diversidade do bairro da Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

A animação fica por conta dos shows da cantora Lexa, MC Smitch, Garota X, Cariucha, Fernanda Nunes e Dom Diego.

Os participantes do ato irão contar com um posto para realização de testes para detecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV), causador da Aids.

Além disso, haverá arrecadação de brinquedos e alimentos para a população carente.

Serviço:

Endereço: Avenida Brás de Pina 1451

Quando: Neste domigo, dia 22, 13 às 21 h