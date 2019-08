Isabelle Drummond Marcou Presença na Reinauguração da AREZZO shopping no shopping Barra

Fotos Juci Ribeiro Divulgação

Aconteceu em Salvador a reinauguração da Loja Arezzo no Shopping Barra. Criada em 1972 a grife Arezzo é lider no segmento de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil com mais de 13 milhões de pares de sapatos comercializados por ano.

A loja está localizada no piso L3 Leste e para este evento de reabertura contou com a presença de clientes convidados, além do empresário Alexandre Birman. Outra presença VIP foi da global Isabelle Drummond.

A atriz foi bastante simpática e teve um breve bate papo conosco na qual alegou ter um gosto musical bem eclético e se identificar bastante com o artista baiano Caetano Veloso. Na ocasião, a Arezzo aproveitou também para lançar a coleção verão 2020.