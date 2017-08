Bárbara Evans da show de elegância em passarela

Com look bem curtinho e botas longas, Bárbara Evans da show de elegância em passarela

A noite foi de muito glamour no bairro do Bom Retiro, na região central da cidade de São Paulo, onde lojistas, imprensa e convidados, se reuniram em um requintado coquetel de lançamento da grife de roupas Rematch, da empresária Gisele Ketlyn, o qual foi realizado na área nobre de eventos do Hotel Prince Tower.



A atriz Bárbara Evans, a youtuber Suellen Ayla e o modelo Mateus Verdelho, formam o trio de garotos propaganda da grife, os quais marcaram presença e abrilhantaram a noite, que ainda contou com a presença especial da apresentadora e ex-VJ da MTV, Penélope Nova.



Com um look despojado, composto por jaqueta jeans e uma calça rasgada nos joelhos, Mateus atendeu a todos os fotógrafos e admirados com diversos pedidos de fotos e selfie, logo em seguida foram a vez das belas Bárbara Evans, Suellen Ayla e Penélope Nova, demonstraram toda elegância e carisma ao desfilarem em uma elegante passarela que havia sido montada sobre a piscina iluminada do hotel, enquanto exibiam os mais variados looks da grife.

Após o desfile Bárbara extremamente atenciosa fez questão de atender a todos os jornalistas, além de conversar e fotografar com o publico presente.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação