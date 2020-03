COVID 19 - MercaChefe.pt responde PRESENTE e aceita compras de particulares

O Marketplace MERCACHEFE.PT, plataforma de comércio electrónico B2B, consciente do momento difícil que se vive na sociedade portuguesa e das inúmeras dificuldades práticas sentidas pela população no acesso aos bens de primeira necessidade de que precisa, nomeadamente as relacionadas com a deslocação, os horários reduzidos das lojas e a própria escassez de alguns produtos do mercado, decidiu, a título excepcional durante este período de pandemia, abrir os seus serviços a todos os particulares interessados.

Assim, e a partir de 18 de Março, será possível a qualquer português proceder a compras online em mercachefe.pt, assegurando a plataforma, dentro dos stocks existentes, a recolha directa dos produtos junto dos respectivos fabricantes e a logística de transporte para casa dos interessados.

Estão disponíveis para entrega todos os artigos essenciais que os consumidores portugueses precisam: Produtos de limpeza, produtos alimentares e bebidas, descartáveis, frigoríficos ou arcas congeladoras para conservar os seus alimentos.

Este serviço está disponível em todo o território continental de Portugal.

Para que possa continuar a comprar todos os produtos de que necessita sem sair de sua casa ou da sua empresa aceda e faça as suas encomendas em www.mercachefe.pt.

Estamos disponíveis para esclarecer as suas dúvidas e prestar-lhe todo o apoio através do e-mail info@mercachefe.pt ou da linha de apoio de seg. a sex. das 09:00 às 17:30, para +351 927313032 / 927313031 ou pelo WhatsApp: +351937616958

Toda a equipa do MercaChefe.pt, assim como os nossos parceiros de logística, está mobilizada para que, todos juntos, superemos este difícil momento que atravessamos!

A equipa MercaChefe.pt

