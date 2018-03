Paulinha Leite alonga os cabelos e exibe novo visual

A ex-BBB deixou o cabelo mais volumosos no Vip Space, da cabeleireira Janny Mota

A ex-BBB Paulinha Leite aumentou o seu volume capilar nesta sexta-feira, com a cabeleireira Janny Mota no Vip Space, espaço localizado na Barra. Ela alongou as madeixas loiras com mega hair e ainda fez foto do antes e depois.

Ao contrário que muitos pensam, mega hair não serve apenas para deixar os cabelos mais compridos. Muitas mulheres, assim com a ex-BBB, fazem o alongamento para deixá-los mais volumosos. E o procedimento não tem restrições quanto ao uso.

"Qualquer pessoa pode usar, indicamos a melhor técnica para cada tipo de cabelo, e fazemos a cor respeitando a textura de cada um", disse Janny.

Foto Divulgação/ Black Comunicação

--

Thiago Freitas Assessor e Jornalista