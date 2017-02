Cantor Gospel Miller Gomes prepara tributo a Nossa Senhora Aparecida

O cantor Miller Gomes prepara repertório especial para missas de louvor e adoração, onde o público poderá encontrar músicas para Jesus que vai desde o pop ao rock e ainda as mais românticas que falam de um amor intenso pelo grande criador.

Com um notável romantismo em sua vida pessoal o cantor tem arrancado suspiros em suas redes sociais com suas postagens e criações de musicas românticas.

Miller diz que ser um cantor gospel não lhe tira a liberdade de amar e ser romântico o que é sua característica de essência. O mesmo ainda inicia uma serie de apresentações e sua agenda está aberta a convites para shows e missas de Adoração.

Miller ainda deixa no ar um grande projeto que já esta em andamento para os próximos meses, onde envolve os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida de quem o cantor é devoto e dedica suas conquistas a Padroeira do Brasil. O dono da bênção de estar diante do Papa Francisco por intercessão de Nossa Senhora Aparecida.

"Este ano será transformador para mim e me encontro em estado de graça com todas as mudanças que tive em minha vida após me tornar cantor gospel", declara Miller.

O cantor ainda complementa: "É a colheita do que plantei e o sinal que semeie", assim como diz uma de suas musicas, a vida é assim, semeie que colherá!

Miller ainda fala de pessoas que fazem diferença em sua vida e destaca Dra.Antônia Alixandrina, advogada que possui 19 anos de experiencia nas áreas criminal, família, cível e previdenciária, além de ser voluntária do Terceiro Setor, Secretária do Conselho da Mulher Empresária da Facesp (Federação das Associações Comerciais de São Paulo), além de Presidente do Capeat (Centro de Apoio aos Egressos do Alto Tiete). E-mail a.alix@uol.com.br Fone: (11) 28143770.

"Não é só uma amiga querida mais também uma parceira que apoia o meu trabalhado de evangelizar a música para transformar vidas", conclui Miller.



Crédito das Fotos: Divulgação