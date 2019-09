A Universidade de Lisboa recebe os novos estudantes em festa

No dia 18 de setembro, a Universidade de Lisboa (ULisboa) dá as boas vindas a todos os seus estudantes e o seu reitor, António Cruz Serra, tem a honra de convidar V. Exas. para a Cerimónia de Abertura do Ano Académico 2019/2020.

A Cerimónia tem lugar na Aula Magna da Reitoria às 15hs.

Para além desta cerimónia, a ULisboa organiza a receção aos estudantes com um conjunto de atividades desportivas e radicais que irão desenrolar-se ao longo do dia na Alameda da Universidade, estando prevista uma festa que conta com a atuação de tunas e dos seguintes artistas: Valas, Putzgrilla e Skills & The Bunny Crew.

Mais informações em: https://www.ulisboa.pt/bem-vindo/