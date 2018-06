07 x 01 e quatro anos depois, tem início a Copa da Rússia

Episódio com reflexos, aparentemente, muito menores do que o lendário Gol de Ghiggia, do Uruguai, em 1950, por muitos anos trauma por que viveu o Brasil...

Episódio com reflexos, aparentemente, muito menores do que o lendário Gol de Ghiggia, do Uruguai, em 1950, por muitos anos trauma por que viveu o Brasil, que desclassificou o País em razão do Uruguai, Campeão daquele ano, em pleno Maracanâ, diante do Brasil, processo de Marketing Político, e Interesse Comercial, no entanto, simplesmente transformaram em quase nada, coisa normal, naturalíssima, a vergonhosa Derrota do Brasil, perante a Alemanha (Há os que afirmem que tal resultado fora comprado, segundo a Lava Jato), no Mineirão, em 2014, cujos protagonistas, Neymar o principal deles, agora, de novo, novamente, mais uma vez, recém erigidos a condição de Deuses, já perfilam aquecimento nos Campos da Rússia, para mais uma inebriante Copa do Mundo de Futebol, a de 2018, como se nada tivesse acontecido.

Por : Pettersen Filho

Verdadeiros Coliseus dos Tempos Modernos, os Estádios de Futebol, Morumbi, Beira Rio ou Recife, hoje em dia, tal qual na Roma Antiga, quando entregavam diante do Público os Cristãos aos Leões, na máxima Popular do "Pão & Circo", enquanto se deixa de discutir, o bom e útil, processo político necessário, que Pais realmente queremos e quais os valores defende nossa Sociedade, prestam-se, inegavelmente, para distender tensões e aplacar a fúria do Povo, sendo, em tempos de Crise Econômica, Descrença Política e Corrupção, válvulas de escape perfeitas, para iludir as massas, quando mais, conforme o seu resultado, nesse ano de 2018, sobrevirão as mais apáticas eleições já disputadas no Brasil redemocratizado.

Personagens tomados uma a uma, na maioria deles crianças pobres e desnutridas, em serie de reportagens exibidas nos últimos dias, por importante Rede de Televisão, em que, destacou-se o passado simplório, e a origem humilde de cada Jogador, aparentando no Processo a caudalosa promoção social, e ascenção de classes, presente no Esporte, casos raríssimos, é ou não é o Futebol, o Ópio do Povo ?

"É Gol da Alemanha... !"

ANTUÉRPIO PETTERSEN FILHO, MEMBRO DA IWA - INTERNATIONAL WRITERS AND ARTISTS ASSOCIATION É ADVOGADO MILITANTE E ASSESSOR JURÍDICO DA ABDIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO INDIVÍDUO E DA CIDADANIA, QUE ORA ESCREVE NA QUALIDADE DE EDITOR DO PERIÓDICO ELETRÔNICO " JORNAL GRITO CIDADÃO", SENDO A ATUAL CRÔNICA SUA MERA OPINIÃO PESSOAL, NÃO SIGNIFICANDO NECESSARIAMENTE A POSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, NEM DO ADVOGADO