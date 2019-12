Márcia Short celebra diversidade com show gratuito no Pelourinho

Celebrando a diversidade, a cantora Márcia Short se apresenta nesta sexta-feira (20), às 21h, no Largo Quincas Berro d'Água, Pelourinho, com o show gratuito "Welcome to Summer".

O show mistura vários ritmos musicais, com a versatilidade e os sucessos da cantora. É nesse clima que Márcia Short convida baianos e turistas para uma noite especial, com o espírito do respeito e do amor, para saudar a chegada do verão, com repertório que passeia por artistas da atualidade como Anitta, Ludmilla, Luedji Luna e BaianaSystem. A abertura ficará por conta da apresentação das drags Mary Jane Beck, Yanna Stefens, Camila Parker e Petra Perón.

O evento tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

Serviço

Show "Welcome to Summer" com Márcia Short

Data: 20 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Largo Quincas Berro d'Água - Pelourinho

Gratuito

(Fotos: Genilson Coutinho/ Divulgação)