Destacam apoio angolano a solução de conflito Ruanda-Uganda

Luanda, 15 dez (Prensa Latina) Angola continua atenta às negociações para a solução do conflito entre Ruanda e Uganda, depois da segunda reunião do mecanismo de diálogo criado para tais fins, destacou hoje a imprensa local.

O titular angolano do Ministério das Relações Exteriores (Minrex), Manuel Domingos Augusto, participou em Kampala (Uganda) à sessão do Comitê Especial para a implementação do Memorando de Entendimento entre as duas nações em conflito.



Segundo o diário Salário de Angola, o diplomata alentou a prosseguir os esforços para pôr fim à disputa e normalizar as relações bilaterais, baseadas na livre circulação de pessoas e bens pela fronteira comum e a cooperação entre as instituições.



Mesmo assim, defendeu a promoção e proteção dos direitos humanos de seus cidadãos, tudo o qual, enfatizou, responde ao enfoque do Comitê Ad Hoc.



A reunião de Kampala cumpriu com os termos contidos no Memorando de Entendimento, rubricado o passado 21 de agosto em Luanda, sob os auspícios do chefe de estado angolano, João Lourenço, com o apoio do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, avaliou aqui a Chancelaria.



O ato, distinguiu o reporte, também foi presenciado pelo mandatário do Congo, Denis Sassou Nguesso, como convidado especial.



Subscrito pelos dignitários de Uganda, Yoweri Museveni, e de Ruanda, Paul Kagame, o histórico Memorando de Entendimento tem como objetivo pôr termo às animosidades que têm enfrentado aos dois países vizinhos durante décadas, sublinhou o Minrex.



