Lisboa: Casa de Angola - Debate

No âmbito das comemorações do 43º Aniversário da Independência de Angola, na Casa de Angola, debate sobre "Migração Angolana" no próximo dia 16 de Novembro. São oradores convidados:

- Luzia Moniz - dirigente associativa

- Pedro Calado - Alto Comissário para Migração

- Armindo Laureano - jornalista

O debate ocorrerá nas nossas instalações Travessa Fábrica das Sedas,7 em Lisboa



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal