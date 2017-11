José Mentor debaterá reforma da Previdência no Jardim Maria Estela

Atividade organizada pelo DZ Saúde será no sábado (18), às 15 horas, e também contará com a presença do ex-ministro Carlos Gabas

Na tarde de sábado (18/11), o deputado José Mentor (PT-SP) participará de um debate sobre a Reforma da Previdência, na região sudeste da capital paulista, para discutir o desmonte da aposentadoria promovido pelas mudanças propostas pelo governo Michel Temer.

A atividade, organizada pelo Diretório Zonal do Partido dos Trabalhadores (DZ PT) da Saúde, está marcada para as 15 horas, no salão do Clube da Comunidade (CDC) do Jardim Maria Estela (rua Professor Thomas de Aquino, 293). A atividade será aberta ao público.

Além de José Mentor, um dos representantes da bancada do PT na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o debate contará com a presença de Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social nos governos de Lula e Dilma Rousseff.

SERVIÇO

Debate sobre a Reforma da Previdência

Data: 18 de novembro (sábado)

Horário: às 15h

Local: CDC Jardim Maria Estela

Endereço: Rua Professor Thomas de Aquino, 293 - Jardim Maria Estela

Presenças confirmadas:

José Mentor (é deputado federal PT-SP, membro da Comissão da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados)

Carlos Gabas (foi ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma)

Organização: DZ PT Saúde