Setúbal acolhe 21.ª edição do Festival Internacional de Teatro

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal - XXI Festa do Teatro, proporciona, entre os dias 22 de Agosto e 1 de Setembro, perto de 40 actividades, em vários equipamentos e espaços da cidade.

Pormenor do cartaz da XXI Festa do Teatro Créditos/ Teatro Estúdio Fontenova

Espectáculos cénicos de sala e de rua, cinema, actuações musicais, encontros e um seminário intensivo sobre expressão dramática compõem o programa do certame, que apresenta 15 espectáculos na secção «Oficial», 15 na secção «Mais Festa», dois concertos, uma mostra de curtas-metragens, conversas de teatro, duas exposições e um seminário intensivo.

Organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova, em parceria com a Escola Secundária Sebastião da Gama e com a Câmara de Setúbal, que assegura o financiamento, o festival conta assim com uma programação diversificada.

No texto de apresentação, os organizadores realçam que a secção «Mais Festa» recebeu 44 candidaturas de companhias de todo o mundo, havendo oito espectáculos a concurso e sete extraconcurso.

Além de companhias de teatro nacionais, marcam presença, na vigésima primeira edição do certame, oito companhias estrangeiras provenientes do Brasil, Chile, República Checa, França e Espanha.

O anfitrião - Teatro Estúdio Fontenova - estreia a última parte da performance/instalação Lugar de Túbal (que começou a ser construída na edição de 2018) no dia 26 de Agosto, às 22h, no exterior da Casa da Cultura.

El Éxtasis de los Insaciables é a produção que os espanhóis Réplika Teatro estreiam e estará em cena a 30 de Agosto, às 22h, no Fórum Municipal Luísa Todi.

Quanto às companhias brasileiras, o Grupo Manuí apresenta, a 23, Nhanderuvuçu, o Menino Trovão, um espectáculo sobre a criação do mundo inspirada na visão dos índios Guarania, enquanto a Companhia Músico-Teatral Letras de Rosa leva a cena A terceira margem do rio: a de dentro, no dia 27. Ambos têm início às 19h, no auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama.

Já o Núcleo Experimental em Movimento apresenta, dia 30, às 17h, na Escola Secundária Sebastião da Gama, o espectáculo O Lá - Sobre viver em quadrados e a companhia Rosas Periféricas leva a cena, duas horas depois, no mesmo local, o Labirinto Selvático.

No dia seguinte, 31 de Agosto, às 22h, os chilenos Escenafisica apresentam La Metamorfosis, no ginásio da Sebastião da Gama.

De França vem a Companhia Bivouac, que apresenta, a 24, às 22h, no pátio da Escola Sebastião da Gama, a produção Le Rêve d'Erica, e da República Checa chegam os Nothing is a Problem Here que levam o espectáculo Roca de Fiar ao auditório da Sebastião da Gama, dia 29, às 19h.

A XXI Festa do Teatro mantém a secção «Off Mais Festa» que abre as portas a jovens criadores e a novos projectos teatrais, que usufruem da logística e promoção do certame.

É possível adquirir por 40 euros, até 17 de Agosto, um passe que permite a entrada em todos os espectáculos da XXI Festa do Teatro, que passará a custar 50 euros se for adquirido entre os dias 18 e 22. Os bilhetes individuais custam 8 euros.

