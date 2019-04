Fridão não Vai Avançar – Valeu a Pena Lutar! O PEV Regozija-se com o Anúncio Efetuado Agora pelo Ministro do Ambiente de Não Construção da Barragem do Fridão

As declarações do Ministro indiciam que a não construção da Barragem do Fridão não levará à restituição de qualquer verba à EDP, no entanto não deu por encerrada a questão.



O PEV espera que seja assim mesmo, uma vez que tal como se tem demonstrado o governo tem diferentes condições/ferramentas na mão para esse efeito, uma vez que a EDP já foi suficientemente beneficiada em prejuízo do Estado na Barragem do Tua.



Esta decisão agora anunciada vai retirar definitivamente o peso que pairava sobre a população de Amarante de uma rutura da barragem e vai permitir que 120 famílias de Mondim de Basto possam dormir, a partir de agora, sossegadas, depois 11 anos de angústia, pois ficaram assim a saber que a sua habitação não será submersa.



Os Verdes lembram que estes eram, entre muitos outros, alguns dos impactos negativos da Barragem do Fridão a que hoje se pôs fim com o incontestável contributo do PEV.



O Partido Ecologista Os Verdes