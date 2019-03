Suspeito de matar Marielle recebeu R$ 100 mil em dinheiro e tem bens bloqueado

Brasil 247

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou um depósito de R$ 100 mil, em dinheiro, na conta do policial reformado Ronnie Lessa, que mora no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro e foi denunciado pelo assassinato de Marielle e Anderson. O Ministério Público citou esse relatório em um pedido de bloqueio dos bens de Lessa e do ex-PM Élcio Queiroz, também preso. Agora, será possível buscar imagens de agências bancárias para identificar quem fez o pagamento. O depósito foi feito na boca do caixa, no dia 9 de outubro de 2018, sete meses depois do crime.

- "Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou um depósito de R$ 100 mil, em dinheiro, na conta do policial reformado Ronnie Lessa, denunciado pelo assassinato de Marielle e Anderson. O Ministério Público citou esse relatório em um pedido de bloqueio dos bens de Lessa e do ex-PM Élcio Queiroz, também preso", aponta reportagem do portal G1.

Agora, será possível buscar imagens de agências bancárias para identificar quem fez o pagamento. O depósito foi feito na boca do caixa, no dia 9 de outubro de 2018, sete meses depois do crime. Ronnie Lessa mora no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro e sua filha namorou o filhod e Bolsonaro.

Nas redes sociais, o governador Flávio Dino, do Maranhão, disse que é preciso "seguir o dinheiro" para descobrir quem matou Marielle.

http://www.patrialatina.com.br/suspeito-de-matar-marielle-recebeu-r-100-mil-em-dinheiro-e-tem-bens-bloqueados/