Verdes reúnem o seu Conselho Nacional e Comemoram 35.º Aniversário

O Conselho Nacional do Partido Ecologista "Os Verdes", órgão máximo entre convenções, reúne, no próximo Sábado dia 16 de dezembro, no Porto na sua sede, para análise da situação política e definir as estratégias de intervenção futura.

No dia anterior, amanhã dia 15, e como é hábito, uma delegação do Conselho Nacional irá visitar e reunir com entidades regionais várias e abordar algumas das questões que afloram no distrito, conforme programa abaixo.

À noite desse dia, o PEV assinala o seu 35º aniversário num convívio que terá lugar na sede dos Verdes, no Porto, pelas 21 h, com momento cultural, exposição e intervenções das dirigentes nacionais Manuela Cunha e Mariana Silva.

Programa de Reuniões e Visitas - 15 de dezembro-sexta feira

11.00h - Reunião com associação Campo Aberto - Centro Interpretação da Reserva Natural Local do Estuário do Douro

14.00h - Reunião com a direção do Parque Biológico de Gaia -

17.30h - Encontro c/ Associação de Ambiente Local

Convidamos os Senhores e as senhoras jornalistas para as comemorações do 35.º aniversário, às 21h, de dia 15 de dezembro, e para a conferência de imprensa, onde se apresentarão as colusões do Conselho Nacional, dia 16 de dezembro às 17:00h, na sua sede no Porto, sita na Rua Passos Manuel, nº 71, sobreloja direita.

O Partido Ecologista "Os Verdes"