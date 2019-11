Obras de arte compõe 'Loft do Colecionador', que traz memória afetiva à CASACOR Bahia

O escritório TRPC Arquitetos em sua estreia na edição baiana do maior evento de arquitetura e decoração do país, CASACOR, apresenta o "Loft do Colecionador", ambiente repleto de arte e afetividade com a premissa de que todos colecionam memórias. O ambiente de 60 m² foi projetado para conferir privacidade sem abrir mão da integração dos espaços, harmonizando obras de arte de artistas nacionais e internacionais, artesanato e peças de design.

Os jovens arquitetos Adalberto Vilela, Cecília Miscow, Vanessa Sampaio e Tiago Schultz apostaram em um ambiente que mescla móveis contemporâneos com antiguidades, tais como uma cadeira do século 18 em palinha e marchetaria de madeira e a cadeira Frei Egídio original, desenhada por Lina Bo Bardi, cedida pelo MAM-BA, além de uma mesa multifuncional em três tons de mármore criada exclusivamente pelos arquitetos para a CASACOR Bahia.

Uma delicada jardineira sob as janelas amplia o espaço, integra suavemente o interior ao exterior trazendo luminosidade e verde ao ambiente, ressaltado pela profusão de tons terrosos. O verde se repete em diversos elementos em sincronia com as obras de arte, formando no quarto um ambiente monocromático e intimista.

Destaque também para seleção de obras de arte, que sobem até o teto, e da sobreposição dos tapetes orientais. O ambiente foi criado com 32 quadros, dentre eles obras da Galeria Roberto Alban, além de livros e objetos garimpados em lojas, feiras e viagens que integram a coleção particular dos arquitetos. A composição, harmônica e elegante, traduz o conceito de que dentro de uma casa cabe um planeta e um universo de possibilidades.

O ambiente poderá ser visitado até 8 de dezembro, das 16h às 22h (terça a sexta), 15h às 22h (sábados e feriados) e das 15h às 21h (domingo), no Horto Florestal (Rua Estácio Gonzaga, nº 210), com ingressos a partir de R$25 (meia).