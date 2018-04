Sobre a conjunção de três elementos políticos definidores do momento ora vivenciado no brasil

A perspectiva histórica que se forjará no correr do tempo talvez venha a nos informar de maneira percuciente sobre a íntima relação e o estreito entrelaçamento de caráter político que vincula três elementos de alta relevância na constituição do momento que ora vivenciamos; momento este o qual poderá representar uma reorientação de nossa vida sócio-política.

Iraci del Nero da Costa *

Pensamos aqui na emergência do Partido dos Trabalhadores (PT) e em sua subsequente derrocada em face de sua degeneração decorrente, sobretudo, de seus acordos políticos espúrios e de seu empolgamento pela corrupção, à qual vergaram-se seus principais líderes os quais, sem pudor, romperam de maneira definitiva com seus compromissos primevos.

Um segundo elemento presente no quadro ora proposto é dado pela luta política que levou à derrocada da ditadura instaurada em 1964 e ao estabelecimento da Constituição de 1988.

Por fim, em decorrência de tal movimento de reafirmação da democracia, vimos definir-se uma ampla parcela de uma nova geração que também se fará presente no âmbito do Poder Judiciário, parcela essa comprometida com a implementação de uma vida sócio-política apta a enfrentar as mazelas que secularmente mancharam a vida econômica e política do Brasil.

A conjugação desses três elementos levaram, de início, às ações consubstanciadas no Mensalão cujos êxitos no combate às velhas práticas de corrupção, acintosamente impulsionadas pelas atitudes de próceres petistas, proporcionaram ampla margem à afirmação dos atos e decisões que vieram a caracterizar a Operação Lava Jato.

É relevante, a nosso juízo, entender como a aludida conexão destes três componentes políticos culminaram em inovadoras posturas de muitos integrantes do Poder Judiciário o qual passou a trilhar, em várias de suas decisões, caminhos novos cuja retidão foi largamente influenciada e definida pela geração que cresceu e se formou sob a égide da superação da ditadura militar conspurcante de nossa vida nacional e que soube repudiar, com a necessária firmeza, a corrupção com a qual se defrontou.

* Professor Universitário aposentado.

