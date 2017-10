Exposição - 26 de outubro, Leiria, Portugal

Título: Beat the street

Artistas: Aisa Araújo, António Mil-Homens, Bruno Gaspar e Sandrine Vieira

Curadora: Genoveva Oliveira

Local: Junto ao auditório 1, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria

Dia: 26 de outubro, 19h

Exposição inserida no Congresso Internacional de Património e Arte

Resumo:

A exposição "Beat the Street" (exposta junto ao auditório 1, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria) inclui fotografia e vídeo, dos artistas internacionais Aisa Araújo, António Mil-Homens, Bruno Gaspar e Sandrine Vieira. Questiona a necessidade dos artistas se apropriarem de espaços fora do "establishment", pois o mundo da arte é cada vez mais uma rede dinâmica de interesses pessoais, culturais e políticos, cujos pontos de interseção vão-se entrelaçando, diluindo e movendo incessantemente.



A arte tem de fazer pensar. Tem de ser uma crítica à perceção, ao estado das coisas, ao estado do mercado, à perenidade (Artur Barrio, 2017). Observem-se as obras dos artistas para que, a partir destas, possamos questionar sobre os abismos da própria humanidade, muitas vezes repressivamente silenciada. Há que perceber as profundezas da metáfora, do poético e do humano, lutar contra o analfabetismo visual opressivo, de quem não consegue interpretar uma imagem, além do literal (Afonso Medeiros, 2017).



A cidade influencia o artista ou é o artista que influencia a cidade? As representações nesta exposição documentam a relação pessoal destes artistas com as cidades em que vivem, uma relação, por vezes, dura e difícil. O progresso é sinónimo de evolução, mas também de perda do património construído e de modos de vida. Será possível um caminho de coexistência? Qual é o melhor caminho?

Texto da Curadora: Genoveva Oliveira