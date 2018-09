Nós, Cidadãos! preocupado com futuro da Associação Académica de Coimbra

Entre 15 de julho e 28 de agosto, Coimbra foi o palco da 4ª edição dos Jogos Europeus Universitários (EUG Coimbra 2018), o maior evento multidesportivo realizado no nosso país em que participaram 4.000 atletas de 300 universidades, de 40 países, em 13 modalidades.

Mais: Coimbra contou com cerca de 1.000 voluntários formados para o efeito e o Governo, Câmara Municipal, Universidade e Associação Académica despenderam cerca de 5 milhões de euros para a realização destes Jogos. O Município e a Universidade beneficiaram com a organização e realização deste acontecimento e êxito internacional.

Contudo, o NÓS, Cidadãos! teve conhecimento que a Universidade de Coimbra (e a Direção do Estádio Universitário) pretende doravante cobrar à Associação Académica de Coimbra um valor de 80 euros por cada hora de treino pela ocupação do Estádio Universitário, valor muito superior ao que a Associação consegue corresponder.

Mais: esse valor vai incidir sobre as 12 equipas da secção de futebol que usam o espaço do Estádio Universitário. As importâncias/montantes a pagar pelo uso das infraestruturas alarga-se, a partir de agora, ao basquetebol, voleibol, futsal, hóquei em patins, ténis e andebol

Com justos motivos, a Direção da Secção da Associação Académica de Coimbra informou hoje (12.09.2018), em comunicado, que «após profunda reflexão e avaliação da viabilidade financeira-desportiva» poderá amanhã demitir-se e entregar as "chaves" da secção à Direcção-Geral da AAC.

Perante estes custos inesperados e injustos, o NÓS, Cidadãos! vem alertar que pode estar comprometido o futuro desportivo das modalidades na capital da Região Centro; o NÓS, Cidadãos! vem solicitar um desfecho conveniente para todas as partes: e vem também solidarizar-se com os milhares de atletas (e dirigentes) das secções que treinam, competem e lutam pela manutenção das suas equipas e pela elevação de Coimbra como cidade do conhecimento e pelo que o seu património cultural, histórico e os seus cidadãos representam.

Pelo Bem Comum,

Mendo Henriques

(Presidente da Comissão Política Nacional do NÓS, Cidadãos!)

Foto: Por nanabou [2] - Flickr [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2590120