Jamila Sandora procura solidariedade

"Lutadora mais sexy, Jamila Sandora, posa para fotos sensuais e faz vaquinha para poder lutar

Sem patrocínio, a atleta apelou para a solidariedade dos seguidores

Com duas vitórias na categoria profissional de MMA, Jamila Sandora, de 35 anos sonha chegar longe no mundo da luta. A atleta, que também é musa do Vasco, se prepara para mais dois torneios. Sua maior dificuldade, entretanto, é conseguir verbas para exames e suplementação. Sem patrocínio, a gata, que é conhecida como "Lutadora mais Sexy" criou uma vaquinha on-line. A ideia partiu dos seus fãs.

"Estou com duas vitórias no profissional e me preparando para mais duas lutas televisionadas de eventos grandes como o Angels & Figth e o Figth 2 Nigth. Então, tem toda uma preparação para chegar bem nas lutas e tudo isso tem um gasto muito grande. Como diminui os trabalhos para me dedicar integralmente aos treinos, acabo não conseguindo manter o que é preciso para esse trabalho ser melhor desenvolvido. No Brasil, nosso esporte não é bem reconhecido e remunerado, por isso vários lutadores correm atrás de patrocínio e que, mesmo assim é difícil conseguir. Meus fãs deram a ideia de fazer a vaquinha on-line para ver se poderia ter um retorno maior para conseguir alcançar bons resultados", revela a integrante da equipe PRVT.

As próximas lutas de Jamila acontecerão no dia 15 de outubro na Barra da Tijuca, no Grand Mercure Rio Hotel e o outra em São Paulo, no dia 28 de novembro, ainda sem local.

"Meu mestre Gilliard Paraná, me prepara para uma boa luta e acredita muito em mim. Com mais duas ou três vitórias, podemos dar voos longos e representar o país como várias outras atletas que temos em eventos enormes representando nossa equipe PRVT e nosso país. Todo mundo sabe que no início ninguém quer ajudar atletas, são pouquíssimos que ajudam com a credibilidade no lutador. Os patrocinadores só surgem quando passamos nossas maiores dificuldades e começamos a ter maiores visibilidades, mas na hora que mais precisamos, raros são os que nos estendem a mão", afirmou a atleta.

A lutadora começou no mundo da luta como ring girl, mas revela que agora está focada em lutar. Ela espera a sensibilidade da população para conseguir a verba:

"Espero que consiga sensibilizar algumas pessoas de acordo com meu esforço. Eu deixei de subir no Octogono como ring girl para agora ser protagonista do espetáculo, mas para isso, não é só as porradas que aguentamos, tem todo um processo muito duro, que só quem gosta e ama mesmo o esporte, permanece.

Foto Marcelo Campos/ Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista