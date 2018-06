Ta desanimada para Copa? Dani Sperle elege os jogadores mais gatos para você ficar de olho nos jogos

A gata também aproveitou a temática posou sensual com as cores do Brasil

A Copa do Mundo 2018 na Rússia começa nesta quinta-feira, o Brasil joga no domingo. Está animado ou animada? Dani Sperle elegeu os 6 jogadores mais gatos do torneio para você se animar e ficar de olho nos jogos: Alisson Becker ( Brasil), Olivier Giroud (França) ,Cristiano Ronaldo (Portugal), Nabil Dirar (Marrocos), Gerard Piqué (Espanha), Sergio Ramos (Espanha), Emil Krafth (Suécia),Eric Dier (Inglaterra), Gotoku Sakai (Japão), Rúrik Gíslason (Islândia).

" Eu gosto de assistir os jogos da seleção brasileira, mas com tanto gatinho nos outros países vale a pena ficar de olho nessas partidas também", disse a musa fitness aos risos.

Dani também aproveitou o tema da Copa e posou sensual com as cores do uniforme da seleção brasileira. Na sessão de fotos a morena mostrou que está batendo um 'bolão''.

Fotógrafo Marcos Mello/ VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista