Prefeitura de Itabirito realizará Consulta Pública online para ampliação de seu Parque Ecológico

Proposta é transformar o Parque em Unidade de Conservação de Uso Sustentável

De forma inovadora, a Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), realizará na quinta-feira, dia 7 de maio, às 14 horas, Consulta Pública online para ampliação da área de proteção do Parque Ecológico de Itabirito. Para participar, basta acessar a conta da Prefeitura de Itabirito no Facebook.

Atualmente com uma área total de 45.042m², o Parque não integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A Prefeitura propõe a ampliação da área de proteção para 270 mil m², transformando o Parque Ecológico em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, enquadrada na categoria de Área de Relevante Interesse Ecológico. Além disso, há previsão de atualização das normas de utilização pública do Parque, de modo a atender às necessidades da população.

Com a aprovação da medida, a área passará a ser um Complexo Eco Cultural Esportivo, com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso de parcela dos seus recursos naturais. A finalidade é conservar o ecossistema natural local e protegê-lo contra quaisquer alterações que os desvirtuem, de forma a possibilitar o desenvolvimento de atividades de cultura, educação ambiental, turismo ecológico e recreação em contato com a natureza.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Frederico Leite, "os parques urbanos são elementos imprescindíveis para a manutenção da qualidade de vida nas cidades, constituindo elemento fundamental para a democratização do acesso ao lazer e garantia do direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado".

