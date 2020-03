Bolsonaro mente ao afirmar que nunca pediu protestos no Brasil

Brasília, 12 de março (Prensa Latina) O presidente brasileiro Jair Bolsonaro mentiu novamente, afirmando que nunca pediu aos apoiadores que participassem dos protestos de 15 de março para pedir o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). 'Eu não convoquei ninguém, pergunte quem o fez', respondeu Bolsonaro a repórteres quando perguntado se a crise do novo coronavírus Covid-19 impediria os atos.

Apesar dessa resposta, a verdade prevalece porque no último sábado, no estado de Roraima, no norte, antes de partir para uma visita oficial de quatro dias aos Estados Unidos, o presidente de extrema-direita fez uma convocação explícita para que o direito político se manifestasse em ruas.



'Não é fácil. Fui esfaqueado no pescoço no meu escritório. No dia 15 há um movimento espontâneo na rua (...) participar. Não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é pró-Brasil 'ele reafirmou. Embora ele assegure que o dia 15 não seja uma ação contra o Congresso ou o Judiciário, as demandas mais latentes dos protestos são, de fato, o fechamento da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF.



Muito antes da ligação em Roraima, o ex-militar, usando o aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas do WhatsApp, enviou e-mails para as pessoas em quem confiava, pedindo um ato para aderir à proposta do general aposentado Augusto Heleno, seu conselheiro e ministro de Segurança Institucional.



'O Brasil é nosso, não os políticos habituais' e uma mobilização contra o Congresso é convidada para 15 de março, aparece no vídeo que circulava em torno dele.



Diante disso, as centrais sindicais publicaram uma nota na qual apontam a possibilidade de Bolsonaro cometer um crime de responsabilidade e exigem medidas do Congresso e do STF em relação à atitude do chefe de Estado.



'Com esse ato, mais uma vez, o presidente ignora a responsabilidade do cargo que ocupa pelo voto e age deliberadamente de má-fé, apostando em um golpe contra a democracia, a liberdade, a Constituição, a nação e as instituições', ressalta o escrito.



