Marina de Vilamoura premiada

Vilamoura, 12 de Janeiro de 2017 - A Marina de Vilamoura, no Algarve, foi eleita International Marina of Distinction: 2015-2017 pela The Yacht Harbour Association (TYHA). O anúncio foi feito hoje no London Boat Show, que decorre em Londres.

"International Marina of Distinction: 2015-2017"

Concedido pela The Yacht Harbour Association no London Boat Show

Mais de 3 milhões de visitantes em 2016

Plano de investimento em curso de cerca de € 500.000 para modernização e melhoria das suas infraestruturas

Trata-se de um galardão que premeia a melhor entre as melhores, na categoria de "Marinas Internacionais". O prémio "International Marina of Distinction: 2015-2017" é concedido por ter recebido nos últimos três anos consecutivos o prémio de Melhor Marina Internacional. A votação é realizada exclusivamente pelos proprietários de embarcações que visitaram as Marinas classificadas com 5 Âncoras em 2016. A Marina de Vilamoura tem mantido, ao longo dos anos, as "5 âncoras", pontuação máxima atribuída pelo TYHA, The Yacht Harbour Association, com o apoio da British Marine Federation.

Isolete Correia, Diretora da Marina de Vilamoura, ao receber o galardão no London Boat Show em representação da Vilamoura World, a entidade master developer do resort algarvio, afirmou: "É com um enorme orgulho que recebemos este prémio tão importante para o Algarve e para Portugal. Trata-se do reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos mais de 40 anos de existência da Marina, que é a pioneira, a maior e a mais antiga de Portugal. Este prestigiado galardão, concedido à excelência do serviço prestado aos nossos clientes em 3 anos consecutivos, dá-nos ainda mais força para prosseguirmos com o compromisso de melhoria contínua dos nossos serviços e infraestruturas, de forma a recebermos cada vez melhor os visitantes nacionais e internacionais".

Vilamoura é um destino de eleição a nível internacional e a Marina é o seu ponto de atração por excelência. Nesse sentido, e tendo em conta os excelentes resultados relativos ao verão deste ano de 2016, a Vilamoura World tem em curso um programa de investimento específico para a Marina de cerca de 500 mil euros, renovando assim o seu compromisso com o turismo.

De forma a dotá-la de ainda melhores condições para receber os mais de três milhões de visitantes registados em 2016, estão a ser criadas novas instalações para melhorar a experiência tanto dos utilizadores da Marina como dos seus visitantes, estando também a ser desenvolvidas novas soluções de estacionamento para facilitar os seus acessos. Em suma, pretende-se continuar a modernizar a Marina, preparando-a para o verão de 2017, para que continue a ser reconhecida como a Melhor Marina Internacional com 5 Âncoras Douradas. Certificada pelas ISO 14001 e 9001, respetivamente para o Ambiente e para a Qualidade, a Marina de Vilamoura detém também o galardão da Bandeira Azul.

A Marina de Vilamoura tem conseguido, com sucesso, responder às exigências de um mercado em constante evolução, afirmando-se não só como destino náutico, mas também como importante pólo de atração turística a nível regional e nacional.

Vilamoura World prossegue assim a sua estratégia de revitalização de Vilamoura, através da implementação e desenvolvimento do seu Masterplan de 400 hectares. Desta forma, o master developer reafirma o seu forte compromisso com o desenvolvimento do resort e, consequentemente, com o desenvolvimento do turismo e do investimento na região do Algarve.

Sobre Vilamoura World:

A Vilamoura World é a entidade master developer que tem por objetivo promover e desenvolver Vilamoura, posicionando o resort como primeira escolha de investimento em ativos imobiliários residenciais e turísticos em Portugal. Detém um banco de terrenos que permite o desenvolvimento de mais de 4.000 unidades habitacionais, residências turísticas, hotéis e áreas comerciais. A Vilamoura World disponibiliza produtos exclusivos, com infraestruturas adequadas ao desenvolvimento de projetos turísticos e residenciais por potenciais investidores que complementam os empreendimentos já existentes, de forma a garantir o máximo retorno de investimento. A Vilamoura World, em conjunto com a autarquia local, oferece também uma gestão abrangente, sustentável e de longo-prazo de toda a área do resort. Vilamoura World é também a operadora da Marina de Vilamoura, a maior de Portugal com 825 amarrações e detentora do galardão 5 Âncoras de Ouro.

