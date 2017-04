Dúvidas na língua portuguesa

Língua Portuguesa: Conjugação dos verbos ver e vir, no futuro do subjuntivo

Dando continuidade em Pravda Brasil (*) das exemplificações para uso correto da língua portuguesa, envolvendo especialmente questões que geram mais dúvida.

A conjugação do verbo ver no futuro do subjuntivo, representa uma das grandes dúvidas da língua portuguesa embora seja muito simples conforme veremos a seguir, comparando com o verbo vir no mesmo tempo e modo.



por Edu Montesanti



Modo subjuntivo: Ao contrário do indicativo, que indica certeza diante do fato, subjuntivo é o modo verbal que apresenta dúvida, possibilidade, desejo ou sentimento.



Exemplos do subjuntivo e indicativo no tempo futuro (em itálico):



Subjuntivo

Se você quiser, envie a encomenda na semana que vem se eu já estiver na nova casa.

(possibilidade seguida de dúvida)



Indicativo

Você enviará a encomenda na semana que vem, quando já estarei na nova casa.





Agora, consideremos a seguinte passagem da música acima, Esperando na Janela:

Por isso eu vou na casa dela, ai, ai

Falar do meu amor para ela, vai

Está me esperando na janela, ai, ai

Não sei se vou me segurar...





Se transformarmos parte dessa passagem musical para o futuro do subjuntivo,

com os verbos vir e ver respectivamente, como poderia ficar?

Quando eu vir até sua casa e você me ver chegando, não sei se vou me segurar.





A construção acima é bastante comum, mas está mesmo correta? Comparemo-la com

as conjugações verbais de ver e vir no futuro do subjuntivo, a partir das listas abaixo:

Verbo Ver - Futuro do Subjuntivo

(Se) eu vir

(Depois que) você vir

(Sempre que) ele, ela vir

(Quando) nós virmos

(Quem) vocês virem

(Ainda que) eles, elas virem

Verbo Vir - Futuro do Subjuntivo

(Se) eu vier

(Depois que) você vier

(Sempre que) eles, elas vierem

(Quando) nós viermos

(Quem de) vocês vierem

(Ainda que) eles, elas vierem





Deste modo, a difundida conjugação de vir e ver exemplificada na transformação

da passagem de Esperando na Janela, está equivocada. Vejamos por quê:

Quando eu vir [equivocado] até sua casa e você me ver [equivocado] chegando, não sei se vou me segurar.

Quando eu vier [correto] até sua casa e você me vir [correto] chegando, não sei se vou me segurar.

