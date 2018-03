O profissional multifacetado, Cla Ribeiro faz sucesso também no Instagram

Além de fotógrafo, ele é empresário e publicitário

O publicitário e empresário Cla Ribeiro tem quase três mil seguidores no Instagram e fãs na cidade de Curitiba. Como fotógrafo, ele é conhecido por extrair o melhor de seus modelos durante seus ensaios fotográficos e, também, pelo carisma e pela elegância na hora de fotografar.

Cla prepara o novo portal da revista Cla Magazine, que tem como destaque a coluna de celebridades de Deia Benoliel. Na estreia, será publicada a entrevista de João Vitti e Rafael Vitti.

Além disso, a agência Cla Ribeiro prepara suas produções de moda, com muito talento, bom gosto e elegância. Já a nova edição da revista, que leva o nome do publicitário, sai em abril, assim como a festa de pré-lançamento do Fashion Night 6.

Thiago Freitas