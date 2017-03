Ator Ricardo Dias posa a beira da piscina inspirado no ídolo Bob Marley

Inspirado no cantor jamaicano e mais conhecido músico de reggae Bob Marley, o modelo Ricardo Dias do município de Campinas no interior de São Paulo, posou para as lentes do fotógrafo Renato Lemos, no início deste mês de março, para homenagear seu ídolo, que se estivesse vivo estaria com 72 anos de idade.



O Psicólogo de 29 anos de pura beleza, 1.72 de altura e 75 kilos de massa magra bem distribuídas, também é formado em Arte Cênicas e optou em estrelar o ensaio utilizando os famosos dreads, que ficaram conhecidos como um dos principais pontos de referência de seu ídolo, o visual que ficou popularizado pela religião e cultura Rastafari, porém que são usados na África e na Índia desde a antiguidade.



Atualmente residente em Sumaré, também na grande São Paulo, o modelo aproveitou o dia ensolarado e mostrou seus dotes a beira da piscina, onde aparece em fotos pra lá de provocantes exibindo um corpo invejável e um barriga trincada, dando evidencia para algumas de suas tatuagens.



"Sou bem eclético quando se trata de música, mas minha preferencia principalmente quando quero relaxar, gosto de ouvir reggae, sem falar da filosofia de paz e amor que é o que mais precisamos nos dias de hoje", declara o bonitão.



Outra grande paixão de Ricardo é a pratica de esportes, onde desde os 8 anos de idade praticou karatê chegando até a faixa marrom, passando por aulas de circo, dança e acabou se apaixonando pela musculação e desde então não parou mais, onde frequenta a academia cinco vezes por semana, praticando musculação e treinamento funcionais, além de três dias ainda reservar um tempo para praticar corrida.



"Ter um corpo bem tonificado e sarado é um sonho para quase todos, principalmente nós modelos que atuamos com a estética e a beleza física", afirma Ricardo.

Crédito da Foto: Renato Lemos / Renato Cipriano - Divulgação