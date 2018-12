Amanhã 11 de Dezembro - Castelo Branco

Os Verdes sensibilizam para opções ecologistas nesta época festiva

O Partido Ecologista Os Verdes, que celebra este mês 36 anos, tem estado na vanguarda da luta por uma sociedade mais justa, inclusiva e ecologicamente sustentável. Neste período de festas Os Verdes voltaram a readaptar uma campanha realizada no início dos anos 90 sensibilizando para algumas opções ecologistas a ter em conta nesta quadra festiva. No âmbito desta campanha designada - 15+1 opções ecologistas - Os Verdes estarão amanhã, a partir das 11.00h, em contacto com a população junto ao mercado municipal de Castelo Branco com a distribuição de postais alusivos ao tema.

11.00h - Mercado Municipal de Castelo Branco (Avenida 1.º de Maio)

Para mais informações ou declarações à comunicação social os senhores e as senhoras jornalistas poderão contactar Os Verdes, através do número 968568350 (Miguel Martins)

Em Anexo: Postais a distribuir

O Partido Ecologista "Os Verdes"