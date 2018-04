Lançamento d' "O Desabrochar da Igualdade"

acontece hoje



O Jornal Mundus torna público o lançamento da sua Edição Especial, que será lançada em formato livro, e informa que o seu Lançamento decorrerá na Biblioteca da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), no dia 11 de abril, às 17h.

O Lançamento de "O Desabrochar da Igualdade" será aberto por Mariana Riquito, membra da equipa do Jornal Mundus, e pela diretora da FEUC, Teresa Pedroso de Lima. Contará ainda com a comunicação de uma das fundadoras da União das Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), especialista em estudos das mulheres e reconhecida ativista, Manuela Tavares.



A Edição Especial foi escrita inteiramente por mulheres, de entre as quais se destacam a atual Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Lopes Monteiro; a atual Presidente da Comissão para a Igualdade de Género da Comissão de Ministros, Teresa Fragoso; a historiadora Irene Flunser Pimentel, bem como muitas outras figuras políticas, académicas, investigadoras e ativistas.



Aborda-se o par "liberdade/igualdade", retratando a evolução da condição feminina em Portugal, desde a longa ditadura salazarista à era democrática atual.

"O Desabrochar da Igualdade" conta com ilustrações da Sapata Press, um projeto editorial transnacional e sem fins lucrativos, que pretende dar destaque a artistas mulheres e pessoas não-binárias.



O Jornal Mundus é uma plataforma de informação publicada bimestralmente. Criada por alunas/os da Universidade de Coimbra, conta com o apoio financeiro da FEUC. Este projeto afirma-se como uma ferramenta teórica útil para a compreensão das dinâmicas globais atuais, tentando, assim, expandir a consciência global do corpo estudantil da Universidade de Coimbra.



Foto: Por nanabou [2] - Flickr [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2590120