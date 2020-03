Brigada do Mar retira oito toneladas de lixo de Quiaios à Vagueira

Mira, 11 de Março de 2020 - Oito toneladas de resíduos recolhidos em quarenta quilómetros de areal. Foi este o resultado da segunda acção de limpeza e descontaminação que a Brigada do Mar levou a cabo entre as praias de Quiaios e da Vagueira.

Uma grande percentagem destes resíduos recolhidos provém de actividades piscatórias e das embarcações, destacando-se cerca de duas mil armadilhas em plástico para apanha de polvo.

A Brigada encontrou ainda oito golfinhos e dez gansos patola mortos, situação reportada às entidades competentes.

A acção decorreu de 5 a 8 de Março e contou com a participação de oito voluntários, em duas moto 4.

Esta acção de limpeza e descontaminação contou com o apoio #MYPLANET - Vida Sustentável by The Navigator Company e Yamaha Portugal.

A Brigada do Mar é uma associação ambiental que desenvolve acções de protecção da biodiversidade e realiza intervenções de limpeza em zonas costeiras. Desde 2009 já recolheu cerca de 800 toneladas de resíduos em 340 dias efectivos de trabalho de norte a sul de Portugal.

As acções da Brigada do Mar contam com o alto patrocínio da Presidência da República.

Mais informações em https://www.facebook.com/pg/brigadadomar/

ASSOCIAÇÃO BRIGADA DO MAR | Facebook | Blogue | Website | Youtube