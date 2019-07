Eleições no Uruguai: Frente Ampla de esquerda com Graciela Villar

Montevideo, (Prensa Latina) Graciela Villar, a escolhida colega de fórmula do candidato presidencial da Frente Ampla (FA), Daniel Martínez, soma hoje expressões públicas favoráveis de dirigentes de setores da coalizão dirigente de esquerda.

Pendente de uma previsível ratificação em convocada plenária, o proposta potencial vice-presidenta do país se autodefinio em sua apresentação neste domingo (07) como uma 'trabalhadora' cuja universidade fundamental foi o movimento operário.

De igual procedência sindical, o ex-precandidato frente amplista Oscar Andrade do Partido Comunista qualifico-a de 'sentipensante', que pensa e sente ao mesmo tempo, 'sem divorciar a cabeça do corpo, nem a emoção da razão, como nos ensinasse Galeano (o escritor uruguaio).

Mario Bergara, outro exaspirante à nominación, por cujo apoio de campanha, Villar deixou as filas do setor Assembléia Uruguaia, a descreve como poseedora de 'uma enorme capacidade de diálogo e de embarrarse as mãos em todo lugar, é sinônimo de renovação e parte da renovação política do FA'.

O líder referente da Assembléia Uruguaia, Danilo Astori, adiantou seu apoio à proposta para a fórmula mas crítico o método de seleção de Martínez, que a seu julgamento 'expôs' em público a quem declinaron fazer parte da boleta.

Para chegar à opção anunciada, o presidencialista consultou com todas as tendências da Frente, e em especial os mais decisivos Movimento de Participação Popular (MPP) e o Partido Comunista, que apoiaram a inclusão de Carolina Cosse, a segunda precandidata em votação nas internas do domingo.

Durante sua apresentação como candidato à vicepresidencia, Villar dedicou palavras de reconhecimento e elogiou à exministra de Indústria e expressou o desejo de que se incorpore à campanha no que fica para as eleições nacionais em outubro.

Um de sua mensagem mais notórios nas redes sociais quando aceitou entrar na fórmula foi 'que vamos confrontar a direita pela primeira vez, desde a saída da ditadura sem a trilogía que nos levou ao governo: sem o Pepe (Mujica), Tabaré (Vázquez) e Danilo (Astori).

http://www.patrialatina.com.br/eleicoes-no-uruguai-frente-ampla-de-esquerda-com-graciela-villar/