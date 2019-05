Castelo Branco - Central Nuclear de Almaraz - Os Verdes colocam 45 bandeirinhas negras para assinalar o prolongamento da central

Quando está iminente o prolongar do funcionamento da Central Nuclear de Almaraz até 2028, que há muito ultrapassou o seu período de vida útil (2010), Os Verdes irão amanhã estar em contacto com a população de Castelo Branco e colocar 45 bandeirinhas negras, uma por cada ano em que as três empresas detentoras pretendem que a central esteja em funcionamento, para relembrar os riscos que advêm para as populações raianas e banhadas pelo Tejo.



Em 2018, Os Verdes entregaram ao governo Português e Espanhol 5000 postais, dos quais 1000 foram assinados pela população do distrito de Castelo Branco, a exigir o encerramento imediato da Central Nuclear de Almaraz, que fica a escassos 100km da fronteira portuguesa.

Esta iniciativa de Os Verdes contará com a presença das candidatas do PEV ao Parlamento Europeu, na lista da CDU, Mariana Silva e Isabel Pires Souto.



Os Verdes prestam declarações à comunicação social às 17h15m - junto às Docas Secas, em Castelo Branco.



http://www.osverdes.pt/pages/posts/castelo-branco---central-nuclear-de-almaraz---os-verdes-colocam-45-bandeirinhas-negras-para-assinalar-o-prolongamento-da-central-10168.php