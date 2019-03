XAVE

OUTRA VEZ

Se eu for pensar na vida que me coube

No que tive, tudo igual

Tive o sol na pele, a tua mão na minha

e tanta coisa que me magoou

faz parte da vida que me coube

Sempre soube agradecer



Antes que acabe, que a luz se apague

Quero o que me cabe, bom ou mau

Se eu pudesse ser tudo o que fui

Outra vez, outra vez



Se fosse tempo de recomeçar

outro tiro de partida

Sei que não fugia de um só dia

Qualquer dia, qualquer hora

Faz parte da vida que me coube

Sempre soube agradecer



E quando chegar o dia de partir

Encontra-me a sorrir, encontra-me a cantar

Se eu pudesse ser tudo o que fui



Outra vez, outra vez



Antes que acabe, que a luz se apague

quero o que me cabe, bom ou mau

Se eu pudesse ser tudo o que fui

Outra vez, outra vez



Letra e Música Rodrigo Guedes de Carvalho Arranjo Ruben Alves

Voz Isabelinha Piano e Orgão Hammond Ruben Alves Bateria Carlos Miguel Baixo Miguel AmadoGuitarra Eléctrica Mário Delgado Coros Patrícia Antunes e Patrícia Silveira



VÍDEO

Realização Joana Linda Assistente de Realização Manuel Dordio Make-up Rita Fialho Cabelos Patrick Depaus Com a participação de Amadeu Loureiro, Fernanda Martins, Gonçalo Loureiro e Marta D'Orey Produção Força de Produção Distribuição Universal Music Portugal

Agradecimentos A Avó veio trabalhar

Isto não é um disco. Isto sou eu a dobrar, finalmente, um cabo que me parecia intransponível. A iniciar uma viagem que adiei o tempo de quase toda uma vida.

Não tenho memórias nítidas da infância. Sei que fui imensamente feliz mas faltam-me lugares, datas, rostos e alguns cheiros. Mas lembro-me (ah, se me lembro...) do miúdo a virar o vinil no gira-discos. A ler as letras, arriscar cantar, a fingir que a raquete de ténis era uma guitarra. Em frente ao espelho, esse miúdo jurou que seria músico. Mas a vida, como a tantos de nós, trocou-me as voltas. Desviou-me. Levou-me por outras estradas. Guardei a música numa gaveta funda dentro de mim. E de repente (garanto-vos que é de repente) passaram quase 40 anos. Até que me sentei ao piano. Como e porquê, é história longa que irei contando por aí. Sentei-me e toquei. Fechei os olhos, inventei palavras para os acordes.

E comecei, finalmente, a pagar a promessa ao miúdo em frente ao espelho. Esta reinvenção de futuro que aqui vai só foi possível porque o Ruben Alves me deu a mão. Tornou-se as minhas mãos. As que não conseguem tocar o tanto que ouço na cabeça. Mas antes disso houve o princípio do vulcão adormecido. Isabelinha. A xave que avançou sem medo para a porta que parecia fechada. A voz que procurei sempre, sem mesmo saber que a buscava. A voz que me traduz. A xave que abriu o ferrolho do sonho. Finalmente.

Rodrigo Guedes de Carvalho