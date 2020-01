Angola começa preparativos para comemorar 45 anos de independência

Luanda, 9 jan (Prensa Latina) O governo de Angola começou os preparativos para comemorar em novembro deste ano o aniversário 45 da independência nacional, destacou hoje a imprensa local.

Por ordem do presidente da República, João Lourenço, criou-se uma comissão interministerial que ficará encarregada de coordenar as atividades, sob a condução do ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Frederico Cardoso.



O Jornal de Angola, de maior circulação no país, informou nesta quinta-feira sobre o interesse do executivo de destacar a importância da data como uma meta transcendental para a construção da unidade e de um estado democrático e de direito.



Segundo a fonte, as atividades pelo dia 11 de novembro, dia da Independência, terão como objetivo promover a reflexão sobre os enormes sacrifícios realizados por este povo para conquistar a soberania e a autodeterminação.



Também será uma oportunidade para reverenciar os povos, partidos e governos que, nos longos e difíceis anos da luta de libertação, simpatizaram com a causa nacional e apoiaram o nascimento e a consolidação de um estado soberano, livre e independente, enfatizou o texto.



Em 2019, o ato central de 11 de novembro ocorreu no município de Quibala, província de Kwanza-Sul (oeste), e foi liderado pelo vice-presidente da República, Bornito de Sousa.



