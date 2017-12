Angola testemunha Campanha de Prevenção do Tabagismo para Jovens menores de 18 anos de Idade

Luanda, Angola, 7 de Dezembro de 2017 - O Instituto Angolano para a Juventude procedeu hoje em Luanda, em parceria com a British American Tobacco, o lançamento da Campanha de Prevenção do Tabagismo para Jovens Menores de 18 anos de Idade, com o fim de aumentar a conscientização sobre o tabagismo, prevenir a venda e o consumo de cigarros em jovens menores de 18 anos.

A Campanha, parte do Programa de Responsabilidade Social da BAT Angola é uma das medidas essenciais para proteger os cidadãos angolanos menores de 18 anos contra os riscos inerentes ao consumo e exposição ao cigarro, garantindo que toda a rede comercial, incluindo retalhistas, grossistas, consumidores e o público em geral, seja educada e informada sobre os requisitos legais de idade no que se refere ao consumo de cigarros.

De acordo com Thobani Dlodlo, Director Geral da BAT, a empresa compromete-se em colaborar com todos os parceiros da indústria para influenciar comportamento adequado em conformidade com a Lei. "A nossa empresa está comprometida com as prácticas responsáveis de marketing, porque acreditamos que temos a responsabilidade de impedir o acesso aos produtos de tabaco pelos jovens menores de idade."

A Campanha de Prevenção do Tabagismo para Jovens Menores de 18 anos de Idade será implementada no decurso dos próximos quatro meses e vai contar com a participação directa dos agentes revendedores de cigarros de todo o país, através da distribuição e afixação nos pontos de venda de folhetos informativos e materiais sobre a obrigação legal de não vender cigarros às pessoas com idade inferior a 18 anos.

A prevenção do tabagismo entre Jovens menores de 18 anos, é uma questão prioritária para o Estado Angolano e ocupa um lugar de grande relevância no programa de Responsabilidade Social do Grupo BAT.

"Estamos gratos pela iniciativa do e parceria com o Instituto Angolano da Juventude e do Ministério da Juventude e Desportos, bem como dos nossos parceiros comerciais na implementação desta campanha. Todos seremos capazes de fazer a diferença na protecção dos jovens deste país", conclui Thobani.

Emanuela Cassumba