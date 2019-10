Está no ar a nova edição digital do boletim do ISA

terça-feira, 08 de Outubro de 2019

A campanha #PovosDaFloresta e as comemorações pelos 25 anos do ISA são o destaque desta edição com o resumo das atividades no primeiro semestre de 2019. A publicação registra ainda, entre outros assuntos, a resistência ao desmonte das políticas socioambientais do governo Bolsonaro, o desmatamento descontrolado no Xingu, e a doação do acervo do ISA para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, incendiado no ano passado. Confira e assista aos vídeos. Confira e assista aos vídeos.

A edição também está disponível em pdf.

