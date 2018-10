2ª Bienal de Artes de Leiria

No passado dia 5 de Outubro foi inaugurada a Exposição "2ª Bienal de Artes de Leiria", nos Claustros do Mosteiro da Batalha, sob o tema a "Paz no Mundo" e integrando cerca de 100 artistas-plásticos oriundos dos países da CPLP e Galiza.

Angola participa na exposição com uma delegação de 37 artistas-plásticos. O momento mais alto da inauguração da exposição ocorreu com entrega de troféus atribuídos aos artistas pelo reconhecimento das obras apresentadas. Destaque especial à distinção feita ao 2º prémio entregue à Artista-plástica angolana Márcia Dias, angolana, que tem um já vasto percurso de obras expostas em diversas Galerias.

Márcia Dias, pinta há vinte anos e por todo lado que expõe, dignifica pela ponta do pincel a arte angolana. Neste momento, não descurando a sua arte como diretora cultural da Casa de Angola, em Lisboa, tem contribuído enormemente para a divulgação da cultura angolana.



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal