Igreja do Mosteiro de Folques reabre após obras de restauro do CEARTE

Os formandos de três turmas do curso de Técnico Especialista em Conservação e Restauro de Madeiras (Escultura e Talha) do CEARTE tiveram a oportunidade de realizar trabalhos de conservação, limpeza e restauro do altar-mor e de diversas peças da Igreja do Mosteiro de Folques.

Coimbra, 8 de agosto de 2019 - No passado dia 4 de agosto, foi reaberta, à comunidade e ao culto, a Igreja do Mosteiro de Folques, localizada naquela freguesia de Arganil, após obras profundas de restauro por parte da Fabrica da Igreja Paroquial de Folques. As obras contaram com a colaboração do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE), em parceria com o Centro de Emprego e Formação Profissional de Arganil.

Nesse sentido, os formandos de três turmas do curso de Técnico Especialista em Conservação e Restauro de Madeiras (Escultura e Talha) do CEARTE tiveram a oportunidade de realizar trabalhos de conservação, limpeza e restauro do altar-mor e de diversas peças, entre elas, a imagem de Santo Agostinho e de Cristo Crucificado, mísulas, portas de altar, e retábulos. As intervenções foram orientadas por uma equipa de formadores de excelência: Tânia Corte-Real, Conservadora-Restauradora; Patrícia Henriques Ventura, Técnica de Conservação e Restauro; e ainda, Paulo Martins Gouveia, Conservador-Restaurador.

O curso de Técnico Especialista em Conservação e Restauro de Madeiras (Escultura e Talha) do CEARTE é, pois, ancorado em sólidas condições técnicas (oficinas e laboratórios) e humanas (formadores especializados e equipas pluridisciplinares), cumprindo todos os requisitos técnicos e deontológicos da conservação e restauro nas intervenções feitas.

Este é um curso pioneiro, e dos poucos no país nesta área, constituindo um contributo decisivo para garantir a preservação e salvaguarda do vasto património existente em Portugal.

A próxima edição do curso inicia em outubro. Mais informações em www.cearte.pt ou 239 497 200.