Fernanda Lacerda vai até o chão em novo vídeo clipe de MC Fabinho

Após o sucesso realizado com o vídeo clipe "Ta Ficando Bom", contendo a participação da apresentadora e atriz do SBT, Lívia Andrade, que apareceu chegando em seu carrão conversível, um Jaguar preto; o Funkeiro Mc Fabinho acaba de lançar seu mais novo hits.

Renato Cipriano



Em clima de copa do mundo, o vídeo clipe embala a música 'Tarara Tumtum' e conta com a participação mais que especial da modelo Fernanda Lacerda, que ficou famosa ao dar vida a personagem Mendigata do extinto Programa Pânico.



Com composição de Frank, Jack e Paulo Soveral, as cenas do vídeo clipe foram gravadas em uma comunidade na cidade de São Paulo, e contou com a direção de Fabio Tieri e direção criativa de Rycardo Leonavicius.



Lançado na noite de ontem, terça-feira (03), o clipe já consta com quase 32 mil visualizações e chama atenção além da batida musical, pela beleza de Fernanda Lacerda, que encanta utilizando um Body cavado, com generoso decote e vários recortes laterais e um despojado shorts jeans, deixando a mostra as pernas saradas. A beldade ainda requebrou descendo até o chão e ainda arriscou cantar um trecho do refrão do clipe.



O clipe Tarara Tumtum está disponível no Youtube através do link:



https://www.youtube.com/watch?v=FQ1OO4OWgEY