Ministro da Economia encerra a 3ª Semana da Univação da Universidade de Lisboa. Reitoria, 9hs.

Com a participação de Sua Excia. o Ministro da Economia, termina amanhã, 9 de Maio, a 3ª Semana de Inovação da Universidade de Lisboa.que teve inicio a 3 de Maio de 2017.

Pretendendo tornar-se num fórum privilegiado para a apresentação de avanços científicos e tecnológicos nas áreas Agro-Alimentar e Florestas (redeAGRO), Saúde (redeSAÚDE), Mobilidade Urbana e Inteligente (redeMOV), Mar (redeMAR) e Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento (redeVALOR), a 3ª Semana da Inovação abrange áreas estratégicas da ULisboa, reunindo cientistas nacionais e internacionais e stakeholders dos setores público e privado.

As Conferências Anuais das Redes assumiram em 2017 um novo formato, em que prevalece a participação de jovens investigadores, dando-lhes a oportunidade de expor e debater publicamente as suas atividades, com parceiros académicos, sociais e económicos.

Comprometida com a inovação no tecido empresarial e social, a Semana da Inovação da Universidade de Lisboa pretende criar um espaço expositivo de investigação, conhecimento, tecnologia e empreendedorismo onde participarão empresas, parceiros, institutos de investigação e incubadoras da Ulisboa.

