Assad: Ocidente usa alegações sobre armas químicas como pretexto para atacar forças sírias

O presidente sírio, Bashar Assad, acusou os países ocidentais de usarem o tema das armas químicas supostamente utilizadas pelas forças governamentais da Síria como uma

"A questão das armas químicas se tornou uma das entradas no dicionário ocidental de mentiras. Isso é pura chantagem, usada como pretexto para ataques aéreos contra as Forças Armadas sírias", disse ele neste domingo, citado pela imprensa oficial, acusando a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos de ajudar diversos grupos terroristas na Síria, incluindo o Daesh e a Frente al-Nusra.De acordo com o chefe de Estado, a presença de milícias sírias na região de Afrin, onde a Turquia realiza uma operação militar contra forças curdas locais, é muito natural, uma vez que o Exército Sírio está envolvido em outras operações.

Em Ghouta Oriental, a ordem de Assad, segundo a agência SANA, é para que as tropas do governo mantenham a ofensiva contra os militantes, mas junto com medidas para permitir a saída dos civis da região.

